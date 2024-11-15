عاجل | الذهب يواجه أسوأ أسبوع.. وسط رهانات على تباطؤ خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أنهت الأسواق تداولات الذهب اليوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، دون تغييرات كبيرة في الأسعار، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وسط توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 2569.69 دولارًا للأوقية، بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية، حيث فقد المعدن النفيس أكثر من 4% من قيمته منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتسجل 2574.50 دولارًا للأوقية.


 

يواصل الدولار الأمريكي صعوده القوي خلال الأسبوع، مدعومًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما أن ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس، أن النمو الاقتصادي المطرد، وسوق العمل القوية، والتضخم المستمر، يتطلب الحذر في خفض أسعار الفائدة.


 

وأظهرت بيانات أمريكية أمس ارتفاع أسعار المنتجين في أكتوبر، مما يعكس تباطؤًا في خفض التضخم. ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى تصريحات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي.


 

أداء المعادن الأخرى:

• ارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 30.52 دولارًا للأوقية.

• زاد سعر البلاتين بنسبة 0.1% ليبلغ 940.68 دولارًا للأوقية.

• صعد البلاديوم بنسبة 0.5% ليسجل 946 دولارًا للأوقية.


 

ورغم هذه الارتفاعات، تتجه المعادن الثلاث إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

ارتفاعات ارتفاع معدل ارتفعت أسعار الذهب احتياطى أسعار الذهب ف أسعار الذهب أسبوعي الاحتياطى الارتفاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر اقتصاد اسعار الفائدة البلاتين الاحتياطي الفيدرالي التجزئة الانتخاب البلاد الانتخابات

مواد متعلقة

الفريق ربيع: نعمل على وضع القناة في المكانة اللائقة كمركز إقليمي في المنطقة

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الخميس

مشتريات الأفراد ومؤسسات أجنبية تقود صعود البورصة في مستهل تداولات

بحوث الصحراء: تعاون بين المركز و"إيكاردا" لتنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية

التصديري للصناعات والحرف اليدوية يعقد أول اجتماعاته ويستعرض خطته للدورة الجديدة

صندوق التنمية الحضرية يبحث الفرص الاستثمارية الجديدة في محافظة القليوبية

البورصة تعلن تنفيذ صفقة بقيمة 868 مليون جنيه على أسهم الشرقية للدخان

عاجل | البورصة تخسر 7 مليارات جنيه خلال تعاملات جلسة الأربعاء

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات

تفاصيل اجتماع اقتصادية الشيوخ لمناقشة دراسة توصي بإنشاء مجلس وطني لتنظيم الابتكار

تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب