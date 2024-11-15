عاجل | الذهب يواجه أسوأ أسبوع.. وسط رهانات على تباطؤ خفض أسعار الفائدة

أنهت الأسواق تداولات الذهب اليوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، دون تغييرات كبيرة في الأسعار، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وسط توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 2569.69 دولارًا للأوقية، بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية، حيث فقد المعدن النفيس أكثر من 4% من قيمته منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتسجل 2574.50 دولارًا للأوقية.





يواصل الدولار الأمريكي صعوده القوي خلال الأسبوع، مدعومًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما أن ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس، أن النمو الاقتصادي المطرد، وسوق العمل القوية، والتضخم المستمر، يتطلب الحذر في خفض أسعار الفائدة.





وأظهرت بيانات أمريكية أمس ارتفاع أسعار المنتجين في أكتوبر، مما يعكس تباطؤًا في خفض التضخم. ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى تصريحات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي.





أداء المعادن الأخرى:

• ارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 30.52 دولارًا للأوقية.

• زاد سعر البلاتين بنسبة 0.1% ليبلغ 940.68 دولارًا للأوقية.

• صعد البلاديوم بنسبة 0.5% ليسجل 946 دولارًا للأوقية.





ورغم هذه الارتفاعات، تتجه المعادن الثلاث إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.