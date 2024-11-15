دخلت بمشكلة صحية وخرجت جثة.. كيف تسبب الإهمال الطبي في وفاة رضيعة داخل حضانة؟

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

باشرت نيابة مصر القديمة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة رضيعة داخل حضانة إحدى المستشفيات الشهيرة، نتيجة الإهمال الطبي.

 

 

وأظهرت التحقيقات أن الطفلة نُقلت إلى الحضانة فور ولادتها بسبب معاناتها من مشكلات صحية، لكنها تعرضت لإصابة بالغرغرينا في القدم أثناء تركيب الكانولا لإعطائها الأدوية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

 

تلقت نيابة مصر القديمة إخطارًا يفيد بتحرير أسرة الرضيعة محضرًا ضد المستشفى بتهمة الإهمال الطبي، بعد وفاة طفلتهم أثناء تلقيها العلاج داخل الحضانة.

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