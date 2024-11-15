رئيس جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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رئيس جمعية نهضة العلماء
رئيس جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا

تلقى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور يحيى خليل ستاكوف، رئيس جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وأعرب الدكتور يحيى خليل ستاكوف، في برقيته، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء جمعية نهضة العلماء، عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ولأسرته الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

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