“اقتصادية قناة السويس” تستقطب 3 مشروعات استثمارية كبرى بقيمة 485 مليون دولار

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقود ثلاثة مشروعات جديدة منذ بداية نوفمبر 2024، بإجمالي استثمارات تبلغ 485 مليون دولار.

هذه المشروعات تمثل إضافة نوعية تعزز من التحول الرقمي، دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستدامة البيئية.

مشروع مركز البيانات "كيميت"

- يعد الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- متخصص في تقديم خدمات السحابة الإلكترونية وإنترنت الأشياء، مع دعم التحول الرقمي والابتكار.

- يمتد على مساحة 80 ألف م²، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون دولار.

- مصمم وفق معايير عالمية (Tier III) لتلبية احتياجات الشركات التي تعتمد على الحلول السحابية المتقدمة.

- يعزز مكانة المنطقة كمركز رائد في تقديم أحدث الخدمات التقنية.

مشروع مصنع منتجات الإضاءة من "Honeywell"

- يُقام في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

- متخصص في إنتاج أنظمة الإضاءة السكنية والتجارية والصناعية.

- يمتد المشروع على مساحة 3700 م²، باستثمارات قدرها 15 مليون دولار.

- يهدف إلى إنتاج 2 مليون وحدة إضاءة سنويًا، يتم تصدير 30% منها، والباقي للسوق المحلية.

- يقدم منتجات بجودة عالية تحمل شعار "صنع في مصر".

مشروع إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين

- يقع في منطقة السخنة الصناعية على مساحة 12 ألف م²، بتكلفة استثمارية 20 مليون دولار.

- يهدف إلى إعادة تدوير 22 ألف طن من البلاستيك سنويًا، مما يسهم في خفض 40 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

- يخلق 500 فرصة عمل جديدة ويستخدم البلاستيك المُعاد تدويره في تصنيع زجاجات المشروبات وحاويات الأغذية.

- يُتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من عام 2025.

وتبلغ إجمالي الاستثمارات للمشروعات الثلاثة 485 مليون دولار، حيث تتجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تعزيز التحول الرقمي، وتطوير الصناعة الوطنية، ودعم الاستدامة البيئية.