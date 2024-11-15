مدير المركز الإسلامي الدولي لدراسات السكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

قدم الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي لدراسات السكان بجامعة الأزهر، خالص التعازي والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وأعرب الدكتور جمال أبو السرور عن خالص تعازية ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.