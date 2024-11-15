نقيب الأشراف يقدم واجب العزاء لـ الإمام الأكبر في وفاة شقيقته

قدم السيد، محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأفراد آل الطيب الكرام، في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن خالص تعازيه ومواساته وأبناء السادة الأشراف، لفضيلة الإمام الأكبر وآل الطيب الكرام في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيدة فسيح جناته.

وحرص نقيب السادة الأشراف، على مؤازرة شيخ الأزهر وأفراد عائلة آل الطيب الكرام، في مصابهم الآليم، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يتغمد المفغور لها بإذن الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار.