إصابة 3 أشخاص في حادث انفجار إسطوانة بوتاجاز بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز، بمنزل بمنطقة منشأة البكري، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزل بمنطقة منشأة البكري، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.