حماس تستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم

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حماس - أرشيفية
حماس - أرشيفية

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" شريط فيديو لعملية قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107، بالاشتراك مع "كتائب جهاد جبريل".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر كتائب القسام تجهز الصواريخ، وتقصف المنطقة المستهدفة.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، استهداف "3 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي، والإجهاز على 3 جنود وقنص رابع خلال التصدي لتوغل القوات في بيت لاهيا شمال غزة".

كما أشارت في بيان إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في بيت لاهيا.

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