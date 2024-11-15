تحرير 11محضر واعدام أغذية غير صالحة في حملات مكثفة بمركز أجا في الدقهلية

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حملات بأجا
حملات بأجا

شنت رئاسة مركز اجا بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة من الصحه والتموين والطب البيطري للتفتيش على المحلات والمطاعم ومحلات وثلاجات اللحوم ومحلات الجزارة والافران، للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة وتقديم أغذية صحيه صالحه للاستخدام الأدمى.

 

 حيث قامت اللجنة المشتركة بالتفتيش على المحلات والمطاعم ومحلات وثلاجات اللحوم ومحلات الجزارة بمدينة أجا وقرية منية سمنود.


وأسفرت الحملة عن اعدام 25 كجم لحوم، وزيت طعام ومصنعات من اللحوم ومواد غذائية وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأقدمى.
 

وتم  تحرير 11 محضر اخرى منها عدم وجود شهادات صحية، نظافة ونقص اشتراطات، عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط للمحل،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد  المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز اجا على أن هذه الحملات مستمره للمرور والتفتيش والمتابعة الميدانية بصفه دوريه على كافة المحلات والمنشآت الغذائية والتجارية والأسواق للحفاظ على الصحه العامه وحياة وسلامة المواطنين عن طريق محاربة غش المنتجات والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية المطلوبة مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فى هذا الشأن.

جاء الحملات بحضور كلا من محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة أجا، وفاطمه سوس مديرة ادارة التنمية الإقتصادية والأسواق وحمدية عبدالمنعم بإدارة الأسواق ومصطفى  عبد النافع شئون البيئة برئاسة المركز، وجمال حامد  الألفى مفتش بإدارة تموين أجا، ومحمد عماد الليثى  المفتش بمكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأجا والدكتورة عبير شومان، والدكتور هناء البهلول بإدارة الطب البيطرى باجا، والامام السيد ونجلاء عبدالله أبوالخير إدارة التراخيص بالمحال العامه برئاسة المركز..

 

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المحلات والمنشآت التجارية وبيع المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها والأسواق للتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضه للبيع بالمحلات للمواطنين..
 

حملات بأجا

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