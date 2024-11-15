مصرع شخص في انهيار عقار بمنطقة سندوب بالدقهلية

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انهيار العقار
انهيار العقار

لفظ صاحب ورشة حدادة أنفاسه الأخيرة  في انهيار عقار في منطقة سندوب التابعة لحي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتجمع الأهالي حول العقار عقب الانهيار في شارع  شاهين بجوار مكتب البريد القديم بسندوب، وتبين مصرع  السيد ملح صاحب ورشه حدادة.

وأكد أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة أن العقار صادر له قرار إزالة  وهو ملك لورثة إسماعيل زاهر وهو عبارة عن دور أرضي و3 أدوار بمنطقة سندوب.


وانتقلت قوة من الـجهاز التنفيذي بحي غرب المنصورة وقوة أمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع العقار، وتم فرض كردون أمني حول العقار  .

 

 

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