أبرزها "أحمد وأحمد" و"الدشاش".. أحمد الرافعي يكشف لـ "الفجر الفني" عن أحدث أعماله السينمائية المقبلة

يعيش الفنان أحمد الرافعي حالة من النشاط الفني حاليًا، بعد النجاح الهائل الذي حققه في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف ومن إخراج طارق العريان.

أحمد الرافعي



وكشف أحمد الرافعي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن أحدث أعماله السينمائية، التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، لافتًا أنه يشارك في فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك أيضًا في فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد وإخراج سامح عبدالعزيز، بالإضافة لفيلم "الحارس" بطولة الفنان هاني سلامة وإخراج ياسر سامي.



أحدث أعمال أحمد الرافعي

ويذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الرافعي الدرامية، هو مشاركته في مسلسل "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس، والذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة "دي إم سي"، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

أبطال وصناع مسلسل "رقم سري"

وضم مسلسل “رقم سري” بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.