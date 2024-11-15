« الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم الإنتماء» ندوة توعوية لخريجي الأزهر بقصر ثقافة مطروح

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فضيلة الشيخ اسماعيل
فضيلة الشيخ اسماعيل خلاف يلقي الندوة

نظم قصر ثقافة مطروح بالتعاون مع فرع المنظمة   العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مساء اليوم الجمعة،لقاء توعوي لرواد جمعية الأندية الإجتماعية تحت عنوان « الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم الإنتماء بمحافظة مطروح، وذلك في إطار الندوات واللقاءات التوعوية التي يقوم بها الفرع، ضمن فعاليات مبادرة بداية الرئاسية.


يهدف اللقاء إلى التوعية بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء والإنتماء له، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية المصرية، إلي جانب التوعية بضرورة الدفاع عن كرامة الوطن ورفعته والمساهمة في إعلاء شأنه، وخاصة في الوقت الراهن للوقوف ضد مروجي الشائعات ومن يعبث بعقول الشعب لتحريضهم علي إفساد مقدرات وطنهم.

وأكد فضيلة الشيخ سمير خلاف، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمنطقة الأزهرية، وعضو المنظمة، أن مصر هي مهد الأديان ومنبع الحضارة، وقد ذكرت في القرآن بشكل مباشر وغير مباشر عدة مرات، وهي دائمًا في الصدارة بين دول العالم، ولذا فإن المحافظة عليها وإعلاء شأنها حق أصيل لها على أبنائها، إلى جانب ضرورة محاربة التطرف ودحض جميع الأفكار الهدامة، ورفع راية الفكر والفن والثقافة والتصدي لكافة المحاولات التي تهدف للنيل من الوطن.

وأشار عضو المنظمة إلى أن أول من علمنا حب الوطن هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لذا يجب علينا أن نعتز بهويتنا ووطننا، وندرك أهمية مواجهة التحديات التي تحارب الهوية الوطنية في ظل عصر العولمة وتطور شبكات التواصل الإجتماعي، والتي أصبح لها تأثيرات عميقة على الهوية والثقافة.
وفي نهاية اللقاء أوصي فضيلة الشيخ سمير خلاف، بضرورة التمسك بالموروثات والتقاليد الإجتماعية وضرورة إحترام اللغة في التعاملات اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي،  و التمسك الموروثات الثقافية التي تتميز بها الهوية المصرية والإلتزام بوحدة الصف والحفاظ على مكتسبات الوطن والبعد عن الأفكار الهدامة.

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