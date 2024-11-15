سبب فتح مدارس محافظة مطروح الجمعة والسبت

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احدى مدارس مطروح
احدى مدارس مطروح

 

وفقا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف وتنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

أعلنت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنها أصدرت أمرا إداريًا يتضمن تعليمات مشددة لكافة الادارات التعليمية يتضمن فتح المدارس بكافة أرجاء المحافظة اليوم الجمعة وغدا خلال العطلة الرسمية لتحقيق النظافة الشاملة مشيرا أنها وجهت مديري الإدارات التعليمية بالاشراف المباشر لوكلاء الإدارات ورؤساء أقسام المتابعة والتوجيه والأمن علي تلك حملة النظافة بالتنسيق مع مديري المدارس لتكون بشكل حضاري مميز

وأوضحت وكيلة الوزارة أن المدارس فتحت أبوابها اليوم وبدأت إجراءات النظافة العامة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها باستخدام المنظفات المناسبة حيث يتم تنظيف الأسطح وكافة المباني والفصول التعليمية والافنية ودورات المياه وبذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء في ضوء تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية وفق إطارها المحدد.

وأكدت مديرة تعليم مطروح أن الأمر الإداري والذي بدأت المدارس تنفيذه صباح اليوم يأتي لتوفير بيئة نظيفة مناسبة لأبنائنا الطلاب وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم النظافة كسلوك حضاري لترسيخه في نفوسهم للمحافظة علي نظافة مدارسهم باعتبارها بيتهم الثاني مشيرة أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تفعيل العديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية كذلك الارتقاء بالمنتج التعليمي بما يعود بالنفع علي الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

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