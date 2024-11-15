محافظ المنيا يتابع ميدانيا التزام المحلات بعدم التعدى على الطريق واستغلال الأرصفة

خلال جولته الميدانية اليوم الجمعة، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنفيذ توجيهاته المتعلقة بمنع الإشغالات والتعدي على الأرصفة وحرم الطريق بحي أرض سلطان، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص المحال التجارية.

وأكد المحافظ حرصه على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرزاق أصحاب المحلات وضمان راحة وسلامة المواطنين، حيث قال: “لن نتسبب في قطع أرزاق أحد، وملتزمون بتوفير بدائل ونشاطات مرخصة تتماشى مع احتياجات أهالي المنطقة وتضمن سلامتهم دون إزعاج أو تعديات.”

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات لمراقبة مدى التزام أصحاب المحال بعدم التعدى على الأرصفة واستغلالها فى أنشطة تجارية ومنع أي حالة إشغال فى مهدها

رافق المحافظ خلال الحملة نائبه الدكتور محمد أبو زيد وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا وشرطة المرافق والجهات المعنية