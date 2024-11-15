وقوع قوة إسرائيلية بكمين محكم جنوب لبنان

أظهرت لقطات مصورة، يوم الجمعة، وقوع قوة إسرائيلية بكمين محكم في منطقة شمع جهة الجنوب الشرقي في جنوب لبنان.

وأظهر مقطع فيديو متداول جنود الجيش الإسرائيلي فوق مبنى بالمنطقة وسط إطلاق نار كثيف.

وذكرت مراسلة Rt أن معركة شرسة من مسافة صفر تدور بين الطرفين في المنطقة.

ونشر "حزب الله"، في وقت سابق، مشاهد من استهداف قاعدة "الكرياه" في وسط تل أبيب بمسيرات انقضاضية نوعية وصواريخ من طراز "قادر 2".

وكثف "حزب الله" من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، فيما شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.