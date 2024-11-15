من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل الأموال في القاهرة

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

 
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى  بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).

حوادث الفجر الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار غير المشروع إدارة العامة التحقيق السوق المصرفي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات

تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب