حبس المتهم بتزوير المستندات الرسمية في القاهرة

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قررت النيابة العامة حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «خطابات منسوبة لعدد من الجهات مزورة، وعدد 500 إيصال تبرعات منسوب صدورها لعدد من الجهات مزورة، وعدد 50 إيصال تفويض باستلام مبالغ مالية، وعدد 2 أكلاشيه، ودليل تليفونات يستخدمه المتهم في الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية، وعدد 7 بطاقات دفع إلكتروني، و10 شرائح خطوط هواتف محمولة المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وعدد 5 هواتف محمولة، وجهاز حاسب آلي وطابعة بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية
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