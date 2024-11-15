مشاركة طلابية كبيرة في انتخابات الاتحادات الطلابية لـ جامعة بورسعيد.. ورئيس الجامعة: جرت على أسس ديمقراطية



شهدت جامعة بورسعيد مشاركة طلابية واسعة خلال فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الجديد 2024/2025، وذلك تحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، بحضور الاستاذة الدكتورة امل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور احمد بيومى الشافعى المشرف على الادارة العامة لرعاية الطلاب ورئيس اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات الطلابية.

مشاركة طلابية كبيرة في انتخابات الاتحادات الطلابية لـ جامعة بورسعيد

شهد مسرح الجامعة تجمع كبير للطلاب، وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجلى عن انشطة اسرة طلاب من اجل مصر من جميع كليات الجامعة، قبل أن يتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح.

وأكد الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة على وعي الطلاب وقدرتهم على خوض هذة التجربة الديمقراطية،

ودعا الطلاب إلى الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، وأوضح أن الجامعة شكلت لجنة عليا للاشراف على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025 برئاسة الدكتور احمد بيومى الشافعى، وعضوية كلا من الدكتور محمد رزق قميحة، ومحمد شعبان مدير ادارة الاتحادات الطلابية، واسامة التابعى مدير عام الشئون القانونية، وذلك لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة، وتم تشكيل لجان فرعية بالكليات للإشراف لتذليل العقبات أمام الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الانتخابات لها اهمية كبيرة تتمثل في تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئوليات، تكون قادرة على توصيل آراء الطلاب، وتدعم الترابط مع قيادات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، حيث أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وتعمب علي ثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

القيادة السياسية



وأكد الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة على أن الانتخابات الطلابية ترسخ لدى الطلاب أسس الديمقراطية، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إنجازات فى مخلف مجالات الحياة.