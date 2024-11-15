حملة مكبرة إدارة تموين وسط والجهات الرقابية تشن حملات تموينية مكثفة في الإسكندرية

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بنطاق الإدارك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد علي رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدب مفتشة الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين أسفرت عن الآتى:

تحرير محضر حيازة وتجميع مواد بترولية مدعمة محظور تداولها في غير الاستخدام المخصص لها وتم التحفظ على الكميات الآتية:

900 لتر بنزين 80

200لتر سولار

تحرير عدد 13 محضر مخالفات لمخابز بلدية مدعمة منهم عدد 5 محاضر انتاج خبز ناقص وزن

تحرير محضرين حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 531 علبة سجائر متنوعة

تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير عدد 4 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع بالأسواق