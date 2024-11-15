اندلاع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة أبو ديس شرقي القدس

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بوابة الفجر

اندلعت مساء اليوم الجمعة مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة أبو ديس شرقي القدس، لإخراج مستوطن اقتحم البلدة بمركبته، حسب مراسلة Rt.

وتظهر مقاطع فيديو قيام شبان فلسطينيين بإحراق مركبة المستوطن الاسرائيلي في بلدة أبو ديس، واقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة.

كما يظهر المستوطن نفسه في مقطع الفيديو يقوم بأعمال "عربدة" داخل البلدة الفلسطينية ويعتدي على المارة والشبان، كما هدد بهدم أحد مساجد البلدة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة كبيرة من عصابات المستعمرين اقتحمت خربة مراح البقار ببلدة دورا وانتشرت في الجبال، كما اعتلى المستعمرون مئذنة مسجد في المنطقة، وسط هتافات بالعبرية والرقص والغناء.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة أخرى من المستعمرين انتشرت في منطقة العلقة "بين بلدتي دورا والظاهرية"، وهي الطريق الوحيدة التي يسلكها المواطنون من الظاهرية للوصول إلى بلدة دورا، ومدينة الخليل، عقب إغلاق الاحتلال كافة الطرق في تلك المنطقة.

وأشارت "وفا" إلى أن "عصابات المستوطنين كثفت من اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم بحماية جيش الاحتلال، خاصة في الآونة الأخيرة في موسم قطف الزيتون".

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