إحالة 13 طبيب للتحقيق بسبب الغياب بكفر شكر

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جولة كفر شكر
جولة كفر شكر

أجرت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر، جولة للمرور على الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة.

وجرى المرور على الوحدة الصحية بقرية تصفا، وجرى متابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من مدى تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكذلك الإداريين، كما جرى التأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها الوحدات الصحية للمواطنين.

وكشفت جولة المرور على الوحدات الصحية عن خروج 13 طيب دون سند قانوني أثناء عملهم، وجرى إعداد مذكرة بذلك وعرضها على الجهات المختصة للتحقيق حفاظا على حقوق المرضى في الكشف والعلاج كما جرى المرور على مركز شباب تصفا.

وأوضح المحاسب محمد غنيم رئيس المركز والمدينة أنه يتم المرور على جميع القطاعات الخدمية بجولات مفاجئة للوقوف على مدى إنجاز الأعمال وتقديمها للمواطنين لإشعاع الرضا بين جموع المواطنين.

الأدوية والمستلزمات الطبية مدينة كفر شكر محمد غنيم كفر شكر متابعة سير العمل

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