مصادر طبية بغزة: استشهاد 37 مواطنًا منذ فجر الجمعة

أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر يوم الجمعة، إلى 37 شهيدًا.

وأكدت المصادر أن "طواقم الإنقاذ انتشلت جثامين شهداء، وجرحى بعد استهداف الاحتلال شقة سكنية في دير البلح، وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 43764 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و103490 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.