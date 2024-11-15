إليك بث مباشر مباراة المغرب والجابون، في تصفيات أمم إفريقيا 2025 | القنوات الناقلة والموعد

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مباراة المغرب والجابون
مباراة المغرب والجابون

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب المغرب ونظيره الجابون، مساء اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. المباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين؛ حيث يسعى المنتخب المغربي لتعزيز صدارته في المجموعة الثانية بعد ضمان التأهل، بينما يحاول منتخب الجابون استغلال عاملَي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة.

موعد مباراة المغرب والجابون اليوم

تقام المباراة على ملعب دانجوندجي بالجابون، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

  • 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
  • 8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون

يمكن متابعة المباراة عبر شاشة beIN Sports HD 2، وهي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في شمال القارة. المباراة ستكون متاحة أيضًا من خلال قنوات مفتوحة على الأقمار الأوروبية.

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزالجودة
beIN Sports HD 2مشفرة--عالية
RTS 1 (السنغال)11900أفقي (H)27500متوسطة

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب اليوم

يدخل المدير الفني وليد الركراكي المباراة بتشكيلة قوية، تضم أبرز نجوم المنتخب المغربي:

  • حراسة المرمى: ياسين بونو.
  • الدفاع: أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، جمال حركاس.
  • الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، إسماعيل صابيري.
  • الهجوم: سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، إبراهيم دياز.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجابون اليوم

أما منتخب الجابون بقيادة نجمه أوباميانج، فمن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

  • حراسة المرمى: لويس مبابا.
  • الدفاع: أوري مبولا، أليكس كوسوندا، هارون أبيندانغويه، أنتوني أويونو.
  • الوسط: غويلور كانغا، ماريو ليمينا، سيرجي نغوالي.
  • الهجوم: ديينس بوانغا، شاي بايكا، ديفيد سامبيسا.

ترتيب المجموعة الثانية قبل المواجهة

المنتخبالنقاطالمبارياتالأهدافالترتيب
المغرب124+81
الجابون74+32
بوركينا44-13
ليبيا14-104

 

أهمية المباراة بالنسبة للفريقين

منتخب المغرب:
يسعى المنتخب المغربي لاستمرار سلسلة الانتصارات في التصفيات وتحقيق العلامة الكاملة. المباراة ستكون فرصة لمراجعة جاهزية اللاعبين الأساسيين قبل النهائيات.

منتخب الجابون:
رغم صعوبة المواجهة، يأمل الجابون في مفاجأة أسود الأطلس وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه بالمركز الثاني وضمان التأهل.

 

مباريات أخرى اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
مصر 🆚 الرأس الأخضر6:00 مساءًbeIN Sports HD 2
أوغندا 🆚 جنوب إفريقيا3:00 عصرًاSABC Sport HD
زامبيا 🆚 ساحل العاج6:00 مساءًSuperSport HD
موريتانيا 🆚 بوتسوانا9:00 مساءًbeIN Sports HD 3
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