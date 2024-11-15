إليك بث مباشر مباراة المغرب والجابون، في تصفيات أمم إفريقيا 2025 | القنوات الناقلة والموعد

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب المغرب ونظيره الجابون، مساء اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. المباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين؛ حيث يسعى المنتخب المغربي لتعزيز صدارته في المجموعة الثانية بعد ضمان التأهل، بينما يحاول منتخب الجابون استغلال عاملَي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة.

موعد مباراة المغرب والجابون اليوم

تقام المباراة على ملعب دانجوندجي بالجابون، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون

يمكن متابعة المباراة عبر شاشة beIN Sports HD 2، وهي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في شمال القارة. المباراة ستكون متاحة أيضًا من خلال قنوات مفتوحة على الأقمار الأوروبية.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز الجودة beIN Sports HD 2 مشفرة - - عالية RTS 1 (السنغال) 11900 أفقي (H) 27500 متوسطة

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب اليوم

يدخل المدير الفني وليد الركراكي المباراة بتشكيلة قوية، تضم أبرز نجوم المنتخب المغربي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

ياسين بونو. الدفاع: أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، جمال حركاس.

أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، جمال حركاس. الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، إسماعيل صابيري.

عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، إسماعيل صابيري. الهجوم: سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، إبراهيم دياز.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجابون اليوم

أما منتخب الجابون بقيادة نجمه أوباميانج، فمن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: لويس مبابا.

لويس مبابا. الدفاع: أوري مبولا، أليكس كوسوندا، هارون أبيندانغويه، أنتوني أويونو.

أوري مبولا، أليكس كوسوندا، هارون أبيندانغويه، أنتوني أويونو. الوسط: غويلور كانغا، ماريو ليمينا، سيرجي نغوالي.

غويلور كانغا، ماريو ليمينا، سيرجي نغوالي. الهجوم: ديينس بوانغا، شاي بايكا، ديفيد سامبيسا.

ترتيب المجموعة الثانية قبل المواجهة

المنتخب النقاط المباريات الأهداف الترتيب المغرب 12 4 +8 1 الجابون 7 4 +3 2 بوركينا 4 4 -1 3 ليبيا 1 4 -10 4

أهمية المباراة بالنسبة للفريقين

منتخب المغرب:

يسعى المنتخب المغربي لاستمرار سلسلة الانتصارات في التصفيات وتحقيق العلامة الكاملة. المباراة ستكون فرصة لمراجعة جاهزية اللاعبين الأساسيين قبل النهائيات.

منتخب الجابون:

رغم صعوبة المواجهة، يأمل الجابون في مفاجأة أسود الأطلس وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه بالمركز الثاني وضمان التأهل.

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