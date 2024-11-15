أول قرار من كولر في الأهلي بعد استئناف التدريبات

الفجر الرياضي
مارسيل كولر - مدرب
مارسيل كولر - مدرب الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خضوع جميع لاعبي الفريق لقياسات بدنية وطبية.

خضوع فريق الأهلي لقياسات بدنية وطبية

وذلك من أجل التأكد على جاهزية جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجازة السنوية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة زد، التي فاز بها بهدف نظيف في ضمن منافسات الدوري المصري.

ويخوض الأهلي تدريباته من جديد دون لاعبيه الدوليين، وذلك بسبب ارتباطهم بمباريات الأجندة الدولية، وسيتم خضوع جميع اللاعبين لقياسات وزن وبدنية وغيرها من التجهيزات البدنية.

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وأعلن الجهاز الفني أنه سيفرض عقوبات مالية على المتجاوزين وغير الملتزمين على مستوى الحفاظ على الوزن المثالي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر،للتدريبات غدا الجمعة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المقرر إقامتها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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