التعادل الإيجابي يحسم مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

انتهى اللقاء الذي جمع بين منتخب مصر لكرة القدم الأول ونظيره ومنافسه منتخب كاب فيردي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

أحداث المباراة بين منتخب مصر وكاب فيردي

دخل لاعبي منتخب مصر بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي، واستمرت محاولات لاعبي الفراعنة حتى نجح طاهر محمد طاهر في إحراز هدف التقدم في الدقيقة ال31 من عمر الشوط الأول في شباك كاب فيردي لينهي الشوط الأول بتقدم للفراعنة.

ومع بداية الشوط الثاني بحث لاعبي منتخب كاب فيردي عن هدف التعادل ومن ثم هدف الفوز، وأدرك لاعب منتخب كاب فيردي ريان مينديز التعادل في الدقيقة ال63 من عمر الشوط الثاني في شباك منتخب مصر، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، برصيد 12 نقطة جمعهما من 4 مباريات، محققًا العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.



وجاء تشكيل كاب فيردي ضد منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: برونو ميجيل

خط الدفاع: روبرتو كارلوس – لوجان كوستا – ستيفين موريرا

خط الوسط: جواو باولو – جاميرو مونتيرو – ديروي دوارتي – كيفين جونسفالس

خط الهجوم: جيوفاني كابرال – جيلسون تافاريس – ريان مينديش.

تشكيلة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - حمدي فتحي - محمد ربيعة - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - طاهر محمد طاهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات إفريقيا برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وموريتانيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما الرأس الأخضر فيأتي رابعا برصيد 3 نقاط.