مواجهات قوية لأندية طوخ واسكو والمطرية وبهتيم بالقسم الثالث

مواجهات قوية لأندية طوخ واسكو والمطرية وبهتيم بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تفتتح السبت، مباريات الأسبوع الخامس بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025 حيث ستقام خمس مباريات، وهي كالاتي:

يخرج رع صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط لملاقاة المطرية صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، في مباراة قوية بين الفريقين على ملعب الأخير.

ويستضيف طوخ صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط بقيادة محمد خطاب فريق المرج صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط الذي يقوده محمد شعراوي.

ويستضيف ليفيلز صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط فريق اسكو صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

ويخرج قليوب صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط لملاقاة النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر دون نقاط.

ويستضيف بهتيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

على ان تستكمل باقي مباريات الأسبوع، يوم الأحد:

بطا - القومي
هليوبوليس - مدينة نصر
القناطر الخيرية - قها

بينما يحصل الطيران على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- مدينة نصر 8 نقاط
2- رع 7 نقاط
3- ليفيلز 7 نقاط
4- طوخ 7 نقاط
5- القناطر الخيرية 7 نقاط
6- المطرية 7 نقاط
7- قليوب 7 نقاط
8- الطيران 6 نقاط
9- المرج 5 نقاط
10- إسكو 5 نقاط
11- بطا 4 نقاط
12- قها 4 نقاط
13- سبورتنج كاسل 3 نقاط
14- بهتيم 3 نقاط
15- هليوبوليس 3 نقاط
16- النصر للتصدير دون نقاط
17- القومي دون نقاط

القومي اسكو القسم الثالث مظابيم

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات

تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب