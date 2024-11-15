مواجهات قوية لأندية طوخ واسكو والمطرية وبهتيم بالقسم الثالث

تفتتح السبت، مباريات الأسبوع الخامس بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025 حيث ستقام خمس مباريات، وهي كالاتي:

يخرج رع صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط لملاقاة المطرية صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، في مباراة قوية بين الفريقين على ملعب الأخير.

ويستضيف طوخ صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط بقيادة محمد خطاب فريق المرج صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط الذي يقوده محمد شعراوي.

ويستضيف ليفيلز صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط فريق اسكو صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

ويخرج قليوب صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط لملاقاة النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر دون نقاط.

ويستضيف بهتيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

على ان تستكمل باقي مباريات الأسبوع، يوم الأحد:

بطا - القومي

هليوبوليس - مدينة نصر

القناطر الخيرية - قها

بينما يحصل الطيران على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- مدينة نصر 8 نقاط

2- رع 7 نقاط

3- ليفيلز 7 نقاط

4- طوخ 7 نقاط

5- القناطر الخيرية 7 نقاط

6- المطرية 7 نقاط

7- قليوب 7 نقاط

8- الطيران 6 نقاط

9- المرج 5 نقاط

10- إسكو 5 نقاط

11- بطا 4 نقاط

12- قها 4 نقاط

13- سبورتنج كاسل 3 نقاط

14- بهتيم 3 نقاط

15- هليوبوليس 3 نقاط

16- النصر للتصدير دون نقاط

17- القومي دون نقاط