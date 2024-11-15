تفاصيل استضافة الأكاديمية المصرية للفنون بروما لـ محمود التهامي

استضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة أ.د. رانيا يحيى، أمسية رائعة من الموسيقى الصوفية التي تعبر عن الهوية المصرية وقد أحياها الفنان الصوفي الشهير محمود التهامي.



الأمسية بعنوان "نداء المحبة" وقد قدم فيها الفنان المتميز الموسيقى الصوفية الساحرة والتي لاقت إعجاب الجمهور الحضور من الجنسيات المختلفة.

وقد رحبت مدير الأكاديمية بالحضور باللغتين العربية والإيطالية وقدمت الفنان التهامي ضيف الحفل وقد أضفت كلماتها الافتتاحية جوا من التناغم تجاوز حدود اللغة ليعكس قيمة وأهمية التبادل الثقافي والفني بين الشعوب ودعت الحضور للاستمتاع بجمال الموسيقى غذاء الروح.





وقد استهل الفنان محمود التهامي الحفل بلمحة تاريخية عن الموسيقى الصوفية المفعمة بالروحانيات والعمق العاطفي في محبة الله في هذا النوع من الموسيقى.

يذكر أن الفنان محمود التهامي يقدم من هذا النوع الإنشاد الصوفي لأول مرة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما وقد رافقته الفرقة الموسيقية المتميزة من العازفين المصريين والتوانسة والمغاربة تأكيدا على تكاملية الشعوب وتلاقيهم حول الفنون جميعا وخاصة الموسيقى.

وفي ختام الحفل منحت مدير الأكاديمية شهادة شكر وتقدير للفنان الكبير محمود التهامي تقديرا لمشاركته الناجحة والمتميزة في أدائه البارع خلال الموسم الثقافي 2024/2025.

وتعد أمسية "نداء المحبة " تجسيدا لرسالة الأكاديمية المصرية للفنون بروما في ربط الثقافات وتعزيز دور الفنون كقوة ناعمة بين مختلف المجتمعات الإنسانية.