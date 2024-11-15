مصر واليابان يبحثان تعزيز التعاون المشترك بمجال السياحة والآثار

الاقتصاد
بوابة الفجر

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع هاريكاوا ناويا، مفوض وكالة السياحة اليابانية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء السياحة لدول مجموعة السبع بمدينة فلورنسا الإيطالية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة.


 

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أكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية اليابانية التي شهدت تطورًا كبيرًا، حيث تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة السياحة والآثار. وأشاد فتحي بالنجاحات المحققة في هذا القطاع، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون المثمر.


 

أبرز مشروعات التعاون المصري الياباني

• المتحف المصري الكبير: دعم ياباني في إنشائه وتجهيزه.

• مشروع مركب خوفو الثانية: استخراجها وترميمها وإعادة تركيبها.

• أعمال الترميم والتوثيق الأثري: في مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية.

• البعثات الأثرية اليابانية: التي تعمل في عدة مواقع أثرية داخل مصر.


 

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، بما يشمل زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة، بهدف دعم التبادل السياحي. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التبادل الثقافي، من خلال تنظيم المعارض الأثرية المصرية في اليابان، لتعريف الشعب الياباني بالحضارة المصرية العريقة.

 

المعارض الأثرية

تمت الإشارة إلى المعرض الأثري المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة”، المزمع إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2025، والذي يهدف إلى تلبية شغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية وإبراز ثراء التراث الثقافي المصري.

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