مباريات هامة لتلا ومالية كفر الزيات ودكرنس بالقسم الثاني

تنطلق السبت في الثانيه والنصف عصرًا مباريات الجولة السابعه لمجموعتي بحري من دوري القسم الثاني ب الممتاز ب 10 مباريات غايه في الاثارة والقوة.



المجموعة الخامسة



1- مالية كفر الزيات مع بيلا



على ملعب نادي الماليه يلتقي مدينه كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 15 نقطة مع فريق بيلا صاحب المركز التاسع بقيادة ابراهيم الشهدي برصيد 7نقاط.



2- ميجا سبورت مع صيد المحلة



يشهد نادي شربين لقاء صعب بين فريق ميجا سبورت صاحب المركز الخامس بقيادة توفيق برصيد 11 نقطة مع فريق الصيد بالمحله وصيف المجموعة بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد 13 نقطة.

3- كفر الشيخ مع دكرنس

على ملعب نادي كفر الشيخ يخوض فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 12 نقطة لقاء صعب مع فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادة سامح العربي برصيد 9 نقاط.



4- شباب تلا مع مركز شباب القزازين



على ملعب نادي ميت خاقان يستضيف نادي شباب تلا صاحب المركز السابع بقيادة فؤاد سلامه برصيد 7 نقاط فريق مركز شباب القزازين صاحب المركز الثامن بقيادة ابراهيم العدل بنفس الرصيد.



5- اتحاد نبروه مع بايونيرز



على ملعب نبروه يلعب فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عبد الله برصيد 12 نقطة مع فريق بايونيرز العاشر بقيادة احمد عبد الظاهر برصيد 6 نقاط.



6- بني عبيد مع دمياط



على ملعب بني عبيد يستقبل فريق بني عبيد صاحب المركز بقيادة عادل صديق برصيد 4 نقاط فريق دمياط متذيل المجموعة بقيادة ميدو الدبسي برصيد 3 نقاط.



المجموعة السادسة



1- دلفي مع الجزيرة المطروحي



يستضيف ستاد الاسكندرية لقاء فريق دلفي صاحب المركز الرابع بقيادة ربيع ياسين برصيد 10 نقاط فريق الجزيرة المطروحي صاحب المركز العاشر بقيادة ايمن مجدي برصيد 4 نقاط.



2- الحمام مع أصحاب الجياد



على ملعب مركز شباب الحمام يواجه فريق الحمام صاحب المركز الخامس بفيادة محمد كاربويا برصيد 9 نقاط فريق اصحاب الجياد صاحب المركز السابع بقيادة محمد صديق برصيد8 نقاط.



3-طلائع الاسطول مع دمنهور



على ملعب القوات البحرية برأس التين يلعب فريق طلائع الاسطول صاحب المركز السادس بقيادة علاء المني برصيد 8 نقاط مع فريق دمنهور صاحب المركز الثامن بقيادة عبد اللطيف الدوماني برصيد 6 نقاط.و



4- كوم حمادة مع الزهور بمطروح

على ملعب كوم حمادة يلتقي فريق مركز شباب كوم حمادة المركز التاسع بقيادة طارق السعيد برصيد 6 نقاط مع فريق الزهور بمطروح متذيل المجموعة بقيادة أيمن عبد الحكيم برصيد 4 نقاط.



وتختتم الجولة يوم الأحد بمباراة المجد السكندري مع الاوليمبي على ستاد الإسكندرية.

حيث أت فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير برصيد 15 نقطة مع فريق المجد السكندري صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

