زامبيا تهزم كوت ديفوار وتتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
منتخب زامبيا
منتخب زامبيا

نجح منتخب زامبيا، في خطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره كوت ديفوار وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

نتيجة مباراة كوت ديفوار وزامبيا

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب زامبيا صدارة المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 10 نقاط وجاء منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل منتخب تشاد المجموعة برصيد 3 نقاط. 

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جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من الجانبين حتى تمكن من منتخب زامبيا من خطف هدف اللقاء الوحيد عن طريق موسوندا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب كوت ديفوار خطف هدف التعادل ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لتنتهي المباراة بفوز منتخب زامبيا بهدف نظيف.

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