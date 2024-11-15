بعد فوز ترامب.. تراجع الحبوب الزراعية في بورصة السلع الأمريكية

شهدت العقود الآجلة للقمح والذرة وفول الصويا في بورصة شيكاغو انخفاضًا حادًا اليوم الأربعاء، مع تقدم دونالد ترامب في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية فرض حواجز تجارية جديدة وقوة الدولار المتزايدة.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول ترامب، المرشح الجمهوري، على دعم أكبر مقارنة بحملته في عام 2020، رغم استمرار الغموض في الولايات المتأرجحة الحاسمة التي ستحدد الفائز.



رد فعل الأسواق:

لم تنتظر الأسواق صدور النتيجة النهائية، إذ ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة والدولار، بينما تراجعت معظم السلع الأساسية.

ويعبر المزارعون الأمريكيون عن قلقهم من أن التعريفات الجمركية التي قد يفرضها ترامب يمكن أن تعرقل تجارة المنتجات الزراعية الأمريكية، مما ينعكس سلبًا على صادراتهم.





تراجع العقود الآجلة:

• انخفضت العقود الآجلة للقمح الأكثر تداولًا بنسبة 1.5% لتسجل 5.63 دولار للبوشل.

• تراجعت عقود فول الصويا بنسبة 1.9% لتصل إلى 9.83 دولار للبوشل.

• انخفضت عقود الذرة بنسبة 0.9% مسجلة 4.14 دولار للبوشل.





هذه التحركات في السوق تعكس حالة القلق المتزايد بشأن تأثير السياسات التجارية المحتملة على قطاع الزراعة.