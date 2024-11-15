الصحة اللبنانية: استشهاد 56 شخصًا وإصابة 180 في قصف إسـرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان يوم الجمعة إن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن استشهاد 56 شخصًا وإصابة 180 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية بلغ إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاشتباكات أكثر من 3442 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 14597 آخرين.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة كما أطلقت توغلا بريا لقواتها في الجنوب.

وفي المقابل يطلق حزب الله الصواريخ مستهدفا تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.

هذا وتشهد المناطق الجنوبية والشرقية من لبنان موجة نزوح واسعة بسبب الغارات الإسرائيلية، فيما تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم وسط استهداف المنشآت الصحية والإسعافية.