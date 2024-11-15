التحقيق مع أطباء وصيادلة وتمريض ومسؤولي الأمن لتغيبهم عن العمل ببني سويف

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قررت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إحالة عدد من الأطباء والصيادلة والتمريض ومسؤولي الأمن إلى التحقيق بالشؤون القانونية بسبب عدم تواجدهم أثناء زيارتها المفاجئة لمستشفى الواسطى المركزي، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد رصد بعض السلبيات خلال الجولة التفقدية. 

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لتقديم خدمات صحية متميزة في مستشفيات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة التزام العاملين بتواجدهم في النوبتجيات. 

 

وخلال جولتها بالمستشفى، تفقدت وكيل وزارة الصحة عددًا من الأقسام لمتابعة تواجد أطقم النوباتجية، وأوصت بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدلية وأقسام الاستقبال والطوارئ بعد تلقي شكاوى المرضى من نقص بعض الأدوية، مشددة على ضرورة تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة خلال الفترات المسائية.

 

كما وجهت الدكتورة سماح جاد مدير إدارة الصيدلة ومسؤول المستلزمات الطبية بتوفير الأدوية والمستلزمات التي تم رصد نقصها أثناء الزيارة. 

 

وفي إطار تقديرها للجهود المتميزة، قررت وكيل وزارة الصحة صرف مكافأة للتمريض في حضانة الأطفال المبتسرين وفنيي الأشعة تقديرًا لأدائهم المتميز في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى. كما تفقدت القسم الفندقي بالمستشفى، وأكدت ضرورة الانتهاء من التجهيزات تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لاستقبال المرضى.

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