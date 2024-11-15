تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يخوض المنتخب الإسباني مواجهة صعبة أمام المنتخب الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن لويس دي لا فيونت المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن التشكيل الرسمي للمنتخب.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايت.

خط الدفاع: إيميريك لابورت، بيدرو بورو، مارك كوكوريا.

خط الوسط: أليكس باينا، ميكيل اويارزبال، مارتين زومبيميندي، داني المو.ميكل ميرينو.

خط الهجوم: آيوزي بيريز.

ويتواجد المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة بعشر نقاط بينما يقع منتخب الدنمارك في المركز الثاني بسبع نقاط.

المدير الفني لمنتخب إسبانيا المنتخب الإسباني المنتخب الدنماركي أليكس باينا

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