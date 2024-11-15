الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الصين

عربي ودولي
شعار الاتحاد الأوروبي
شعار الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة " فاز" الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات على الصين بسبب إمدادات الأسلحة المزعومة إلى روسيا.
وذكرت الصحيفة "يريد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الصين لأن هذا البلد كان أول من قام بتزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها مرة أخرى ضد أوكرانيا".

وأكدت ثلاثة مصادر لـ "فاز"، أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أبلغ دول الاتحاد الأوروبي بالنتائج الاستخباراتية ذات الصلة بهذا الموضوع.

ووفقا لدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لم يذكر اسمه، فإن الأدلة "مقنعة" مشيرا إلى أن الحديث يجري  عن توريد الأسلحة "الفتاكة" حسب قوله.

الاتحاد الاوروبي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد الأوروبي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات

ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025