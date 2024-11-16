محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس هيئة الإسعاف المصرية تعزيز الخدمات الإسعافية بالمحافظة

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، في ديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل تطوير المنظومة الإسعافية بالمحافظة وتعزيز خدماتها لضمان تقديم خدمة متميزة لسكان الإسكندرية وزائريها.



وأكد الدكتور عمرو رشيد، خلال اللقاء، أن الإسكندرية، التي شهدت انطلاق أولى خدمات الإسعاف المصرية عام 1902، تحمل مكانة تاريخية خاصة في المنظومة الإسعافية. وأشار إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء هذا التاريخ من خلال تطوير متحف الإسعاف المصري بمنطقة كوم الدكة، الذي يضم مركبات إسعافية نادرة تُعد الأولى من نوعها عالميًا. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وضع المتحف على الخريطة السياحية لمدينة الإسكندرية.



وتناول اللقاء مناقشة مخططات هيئة الإسعاف لتوسيع نطاق التغطية الإسعافية بمحافظة الإسكندرية، خاصة مع المشروعات الحيوية الجديدة مثل مشروع المترو والترام الجديد، حيث ستتم تغطية 26 محطة على امتداد المشروع. كما تمت مناقشة تعزيز التغطية على الطرق السريعة لرفع معدلات الاستجابة لحالات الطوارئ، خاصة في ظل تقلبات الطقس الشتوي التي قد تؤدي لانخفاض معدلات الرؤية على الطرق.



وتطرق اللقاء إلى دور هيئة الإسعاف في تأمين المحافظة، التي تُعد من أكثر الوجهات استقطابًا للسياحة الداخلية، لا سيما خلال فصل الصيف. وأكد الطرفان أهمية تعزيز منظومة الطوارئ لتلبية احتياجات زوار المدينة وضمان سلامتهم.



وأشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد بالدور المحوري الذي تلعبه هيئة الإسعاف المصرية، خاصة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية بين طلاب المدارس والجامعات ورواد الأماكن العامة، ضمن مبادرة "بداية" الرئاسية. وأعرب عن تقديره للاستجابة السريعة والانضباط الذي تتميز به المنظومة الإسعافية.

ووجه محافظ الإسكندرية شكره للدكتور عمرو رشيد، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن تقديم خدمات إسعافية متميزة تواكب أعلى المعايير العالمية.