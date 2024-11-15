"اليونيفيل": قذيفة مدفعية تصيب مقر قيادة القطاع الغربي جنوبي لبنان

قالت قيادة قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" إن قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم أصابت بعد ظهر يوم الجمعة مقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع جنوبي لبنان.

وذكرت أن القذيفة لم تنفجر وأن خبراء التخلص من القنابل الإيطاليون سارعوا إلى تأمين المنطقة وإزالة المادة المتفجرة وإجراء تفجير محكم.

وأفادت "اليونيفيل" في بيان بأنه لم تقع إصابات بين جنود حفظ السلام، والأضرارا كانت طفيفة ولحقت بصالة الألعاب الرياضية.

وأشارت إلى أنه وكإجراء احترازي بسبب الأعمال العدائية المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كان الأفراد في الملاجئ.

وتابع البيان بالقول "إننا نذكر جميع الأطراف بقوة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها"، مشددا على أن الهجمات المتعمدة على حفظة السلام تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701.