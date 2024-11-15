دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تتقدم أمام الدنمارك بهدف في الشوط الأول (فيديو)

انتهي منذ قليل الشوط الأول من مواجهة إسبانيا أمام الدنمارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

شهد الشوط الأول سيطرة المنتخب الإسباني بشكل كبير حتى جاء الهدف الأول عن طريق ميكيل اويارزبال بصناعه آيوزي بيريز في الدقيقة الخامسة عشر، وظل المنتخب الإسباني مسيطر علي اللقاء بشكل كبير، لينتهي الشوط بهدف نظيف.

ودخل المنتخب الدنماركي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، ألكسندر باه، يانيك فييترجارد، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: مورتن هيمولماند، بيير إيميل، كريستيان نورغارد.

خط الهجوم: كريستيان إيركسن، راسموس هويلوند، ألبرت جرونبايك.

بينما تشكيل إسبانيا جاء كالاتي: