الزمالك يخسر أمام النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النصر الليبي الودية، في مهرجان اعتزال النجم الليبي خالد حسين، بفوز الفريق الليبي بنتيجة هدفين مقابل هدف.


جاء الهدف الأول في المباراة لصالح فريق النصر الليبي، في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الأول للمباراة.

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ونجح المدافع الشاب جيفرسون كوستا في إحراز هدف التعادل لصالح القلعة البيضاء، في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.


وجاء هدف الفوز لصالح فريق النصر الليبي في الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

اعتزال خالد حسين الأمم الأوروبية بنادي الزمالك فريق النصر نادي الزمالك

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