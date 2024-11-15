عاجل.. طبيب منتخب مصر يصدم الزمالك بشأن إصابة شحاتة
كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، تفاصيل إصابة لاعب الوسط محمد شحاتة وموقفه من مباراة بوتسوانا القادمة في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
إصابة شحاتة بتمزق في العضلة الضامة
وتعرض محمد شحاتة لاعب وسط منتخب مصر، للإصابة خلال مشاركته في مباراة اليوم ضد كاب فيردي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وقال محمد أبو العلا، في تصريحاته عقب المباراة، إن إصابة محمد شحاتة عبارة عن تمزق في العضلة الضامة.
ويغيب محمد شحاتة عن مباراة مصر وبوتسوانا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
ومن المنتظر أن يخضع محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، لمزيد من الفحوصات الطبية عقب وصوله إلى القاهرة.
اصابة محمد شحاته التصفيات المؤهلة الثلاثاء المقبل الجولة السادسة الزمالك الفحوصات الطبية العضلة الضامة أمم أفريقيا 2025 بوتسوانا تصفيات كاس امم افريقيا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 تصفيات أمم أفريقيا طبيب منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا مباراة منتخب مصر القادمة مباراة مصر وبوتسوانا مباراة منتخب مصر مباراة مصر محمد شحاتة منتخب مصر