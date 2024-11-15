المغرب تكتسح الجابون بخماسية في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

نجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز على حساب منتخب الجابون، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

المغرب يهزم الجابون

وسجل دينيس بوانجا هدف منتخب الجابون الوحيد في الدقيقة الرابعة، بينما تعادل جمال هاركاس التعادل في الدقيقة 17، واحرز ابراهيما دياز هدفي المغرب الثاني والثالث.

وسجل يوسف النصيري هدف منتخب المغرب الرابع في الدقيقة 81 من المباراة، بينما أختتم إسماعيل صابيري هدف أسود الاطلس الخامس في الدقيقة 90 من اللقاء.

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ترتيب المغرب والجابون

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب تلك المجموعة بالتصفيات، بينما يتواجد منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط

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