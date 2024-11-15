عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. ارتفاع جديد

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا سواء في السوق المحلية بمصر أو على الصعيد العالمي، حيث يعد الذهب من أبرز السلع التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وحالة العرض والطلب في أسواق الصاغة، بالإضافة إلى تحركات سعر صرف الدولار بالبنوك.

أسعار الذهب في مصر

تصدرت أسعار الذهب في مصر اهتمام الكثيرين اليوم، نظرًا لأهميته كوسيلة ادخار رئيسية لدى العديد من الأسر، وأيضًا لارتباطه بالعادات والتقاليد، خاصة في حفلات الزواج.

• عيار 24:

• سعر الشراء: 4075 جنيهًا

• سعر البيع: 4080 جنيهًا

• عيار 21:

• سعر الشراء: 3566 جنيهًا

• سعر البيع: 3570 جنيهًا

• عيار 18:

• سعر الشراء: 3056 جنيهًا

• سعر البيع: 3060 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 28،560 جنيهًا، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.





أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب ليصل إلى 2568 دولارًا للأوقية.



مصنعية الجنيه الذهب

• تتراوح مصنعية الجنيه الذهب المغلف بين 300 و400 جنيه.

• أما الجنيه غير المغلف، فتتراوح مصنعيته بين 100 و200 جنيه.

أسعار الذهب بالمصنعية

تختلف قيمة المصنعية في مصر من تاجر إلى آخر، كما تعتمد على نوع العيار. يُنصح دائمًا بالسؤال عن المصنعية قبل الشراء لضمان الحصول على السعر الأمثل.