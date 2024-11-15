ثنائي المنتخب يغيبان عن مباراة مصر وبوتسوانا بسبب تراكم البطاقات الصفراء

تأكد غياب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، وحمدي فتحي، لاعب الوسط، عن مواجهة منتخب مصر المقبلة أمام بوتسوانا في ختام مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 24 من مباراة كاب فيردي بسبب تدخل قوي مع لاعب المنتخب المنافس.

بينما نال محمد الشناوي بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع للمباراة بسبب إضاعة الوقت. وبالتالي، لن يتمكنا من المشاركة في اللقاء القادم أمام بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي البطاقة الثانية لكل من الشناوي وفتحي، حيث كانا قد حصلا على بطاقة صفراء في مباراة مصر وكاب فيردي خلال الجولة الأولى من التصفيات.