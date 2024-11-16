الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية في دير مارجرجس الرزيقات غرب الأقصر

محافظات
بوابة الفجر

 

أختتم دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات الليلة الختامية للإحتفاله السنوي، الذى استمر لمدة سبعة أيام، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة وطواف الشمامسة وأقامة القداسات والعظات الروحية، بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وترأس مراسم أحتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس والتسبحة والقداسات، بمشاركة رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

 

وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الدير خلال فترة الاحتفال.

 

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