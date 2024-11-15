ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية يفوق التوقعات خلال أكتوبر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا أعلى من المتوقع خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث زادت الإيرادات بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن.

 

تفاصيل البيانات

• كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة متوسطة بنسبة 0.3%، مما يجعل النتائج الفعلية أفضل من التقديرات.

• المبيعات كانت مدعومة بشكل رئيسي بقطاع السيارات.

• باستثناء مبيعات السيارات المتقلبة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.3%.

 

أهمية البيانات

تعتبر مبيعات التجزئة مؤشرًا رئيسيًا على قوة الاستهلاك، الذي يُعد محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم.


 

هذه الأرقام تسلط الضوء على الدور الحيوي للاستهلاك في دعم الاقتصاد، مع الإشارة إلى أهمية مراقبة القطاعات الفردية مثل السيارات لمعرفة تأثيرها على السوق بشكل عام.

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