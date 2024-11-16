خاص.. لقاء سويدان: بصور “وادي النحل”.. وانتظر عمل صعيدي في رمضان

حرصت النجمة لقاء سويدان علي حضور حفل إيهاب توفيق في مسرح البالون، وعبرت عن سعدتها لحضور الحفل، مشيده بمجهود الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حول تطويره لمسرح البالون، وإضافة إساليب ممتعه للترفيه عن الجمهور من خلال تواجد فقرات السرك وحفلات إستعراضية وحضور بعض المطربين.

لقاء سويدان ومراسلة الفجر الفني

https://youtu.be/k0LBz8RiQqg

لقاء سويدان تكشف للفجر الفني أحدث أعمالها

وكشفت لقاء سويدان في حوار خاص لموقع الفجر الفني عن أحدث أعمالها، وقالت: "أوصل حاليا تصوير المسلسل الدرامي “وادي النحل” بجانب مجموعه من الفنانين، وهم:خالد زكي، رانيا يوسف، احمد صفوت، محمد جمعه، فريال يوسف، ياسر علي ماهر، ميمي جمال واخراج زياد الوشاحي".

وإضافت لقاء: " احتمال كبير اشارك في مسلسل صعيدي في رمضان 2025، ولكني لا احب ان اصرح غير لما ابدا تصوير، واحب الدراما الصعيدية لان لهجتها صعبه وكل مدينه أو قرية ولها لهجتها الخاصه بها وهذا يعتبر تحدي كبير، وانا احب كل ما هو يوجد بيه تحدي، والدراما الصعيدية لها ثقلها وكل فنان يتمني ان يجسدها".

واختتمت لقاء سويدان حديثها بالتطرق لمهرجان القاهره وتكريم الفنان احمد عز، قائله: " مهرجان القاهره السينمائي في دورته الـ 45 جميل جدًا، واكثر ما اسعدني هو تكريم احمد عز وعجبني حديثه خلال ندوته، وانا لم استطع ان احضر الافتتاح بسبب اني اوصل حاليا تصوير برنامجي، ولكن هناك ندوات الفترة القادمة في المهرجان سوف اسعي لحضورها، واكثر ما يلفت الانتباه ويثير الاعجاب هو تواجد نجوم كثيره ".

والجدير بالذكر ان مسرح البالون قد شهد مساء أمس حفلا كبيرا للنجم إيهاب توفيق، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، وايضا تم عرض استعراض لفرقة رضا للفنون الشعبية، كما شهد الحفل استعراض الزار للفرقة القومية.

وجاء الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية، وتحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وكان قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية قد نجح نجاحا كبيرا في الحفل الذي أقيم الشهر الماضي إحتفالا بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد وأحياه الفنان القدير علي الحجار.