منتخب البرتغال يدك شباك بولندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

نجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب البولندي، بخماسية مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة البرتغال ضد بولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد بولندا، بسجال كبير على الكرة، ولكن دون خطورة على المرمى.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد بولندا، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو المنتخب البرتغالي الضغط على منتخب بولندا لتسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 59 من الشوط الثاني، أحرز اللاعب لياو مهاجم منتخب البرتغال الهدف الأول في شباك بولندا بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 72.

وتمكن برونو فيرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال، من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني.

وسجل نيتو هدف منتخب البرتغال الرابع في شباك بولندا، عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني.

ونجح النجم العالمي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني له والخامس لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 87 من الشوط الثاني.

وأحرز في الدقيقة 88 اللاعب ماركزوك هدف منتخب بولندا الوحيد في شباك البرتغال.