منتخب البرتغال يدك شباك بولندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

نجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب البولندي، بخماسية مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة البرتغال ضد بولندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد بولندا، بسجال كبير على الكرة، ولكن دون خطورة على المرمى.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد بولندا، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو المنتخب البرتغالي الضغط على منتخب بولندا لتسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 59 من الشوط الثاني، أحرز اللاعب لياو مهاجم منتخب البرتغال الهدف الأول في شباك بولندا بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 72.

وتمكن برونو فيرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال، من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني.

txt

عاجل.. طبيب منتخب مصر يصدم الزمالك بشأن إصابة شحاتة

txt

المغرب تكتسح الجابون بخماسية في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وسجل نيتو هدف منتخب البرتغال الرابع في شباك بولندا، عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني.

ونجح النجم العالمي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني له والخامس لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 87 من الشوط الثاني.

وأحرز في الدقيقة 88 اللاعب ماركزوك هدف منتخب بولندا الوحيد في شباك البرتغال.

أحداث الشوط الأول أحداث الشوط الثاني الأمم الأوروبية بطولة دوري الأمم الأوروبية برونو فيرنانديز دوري الأمم الأوروبية رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو منتخب بولندا منتخب البرتغال مباراة البرتغال

مواد متعلقة

دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تتقدم أمام الدنمارك بهدف في الشوط الأول (فيديو)

نشرة منتصف اليوم.. مصر تتعادل مع كاب فيردي ونبأ جيد عن الونش وتعليق هيرموسو على اهتمام ريال مدريد

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات

ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج