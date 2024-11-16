موقف كولر من رحيل يوسف أيمن في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التريث في الحكم على مستوى المدافع يوسف أيمن، مؤكدًا ضرورة منحه مزيدًا من الوقت لإثبات قدراته الفنية.

كولر أكد عدم نيته إنهاء إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي لأدائه سيأتي في الوقت المناسب.

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ورغم الأداء المتواضع الذي ظهر به يوسف أيمن في مباراة سيراميكا بالجولة الأولى من الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 5-2، مما دفع كولر لاستبداله بين شوطي المباراة، إلا أن المدرب السويسري قرر منحه فرصًا إضافية خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبله مع الفريق.

وأوضح كولر أن اللاعب يحتاج إلى فترة أطول لإثبات نفسه، مضيفًا أنه إذا نجح في استغلال الفرص المقبلة، سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، أما إذا استمر أداؤه في التراجع، فسيتم إنهاء إعارته في يناير.

كما أبدى كولر تفهمه للظروف التي أثرت على مستوى يوسف أيمن، حيث تعرض لإصابة ارتجاج في الرأس خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري، ما انعكس سلبًا على أدائه في مواجهة سيراميكا.

وأشار إلى أن اللاعب لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية سوى مرتين فقط قبل هذه المباراة.

 

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