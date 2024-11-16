مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل بمركز جزيرة شندويل بسوهاج

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بوابة الفجر

لقى طفل مصرعه فى العقد الأول من العمر سنتان ونصف،ويقيم دائره مركز جزيرة شندويل،إنه أثناء اللعب واللهو أمام المنزل، اصطدمت به سيارة نقل مما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقله إلى المشرحة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جزيرة شندويل،يفيد بورود بلاغ من مستشفى جزيرة شندويل المركزى،بوصول الطفل "ممدوح.ع.خ" عامين ونصف جثه هامدة.

وبسؤال والده المدعو "عادل.خ.ه" 58 سنه عامل زراعى ويقيم ذات الناحية،إنه أثناء لهو نجله أمام المنزل، اصطدمت به سيارة نقل،بقياده المدعو "طارق.ع.ف "31 سنه، تاجر، ويقيم دائره المركز، أنه فوجئ بالمذكور أمامه،ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها،وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه،ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ،وبتوقيع الكشف الطبى على الجثه،بمعرفة مفتش الصحة أنه سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية لاصدامة بجسم صلب.

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