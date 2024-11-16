مصرع مسن مجهول الهوية دهسه قطار بالمنيا

لقي مسن مجهول الهوية مصرعه دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان في مدينة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع مسن دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان مابين كوبري الاخصاص ودماريس بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع مسن مجهول الأسم الهوية إثر دهسة من قبل قطار مكيف.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.