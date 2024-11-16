مصرع مسن مجهول الهوية دهسه قطار بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

لقي مسن مجهول الهوية  مصرعه دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان في مدينة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع مسن دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان مابين  كوبري الاخصاص ودماريس بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع مسن مجهول  الأسم الهوية إثر دهسة من قبل قطار مكيف.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث المنيا أخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إخماد حريق اندلع داخل وحدة سكنية في المنيا

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالمنيا

محافظ المنيا يقود حملة لغلق وتشميع محال وكافيهات مخالفة بحي شمال المدينة

مصرع طفلين إثر اندلاع حريق داخل منزل بالمنيا

استعدادًا لموسم الشتاء.. محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد وتكثيف المرور على مخرات السيول ومتابعة صلاحية المعديات النيلية

محافظ المنيا يتفقد تطوير مكتب البريد لتقديم أحدث الخدمات البريدية للمواطنين

مصرع مُعلمة وزوجها في حادث تصادم بالمنيا

مصرع سيدة وإصابة زوجها صدمتهما سيارة ميكروباص بالمنيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

سان مارينو تجبر جبل طارق على التعادل

تعرف على شخصية محمود قابيل في "الحلنجي"

تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب

تورته 5 أمتار في ختام احتفالات أقباط الأقصر بدير «مارجرجس» بالرزيقات